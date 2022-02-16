Merzifon'da okul servisleri denetlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki servis araçları öğrencilerin huzur ve güven içinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetlendi.

Denetimde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince maske ve mesafe kontrolü ile sürücü belgeleri ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Denetimlerde öğrenci ve okul servis sürücülerine maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları konularında uyarılarda bulunularak, servisten inme, binme, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında hatırlatmalarda bulunuldu.

Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda da uyardı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, 2021-2022 eğitim öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla denetimlere devam edileceğini vurguladı.