Merzifon'da okul sanayi işbirliği toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, okul sanayi işbirliği toplantısı düzenlendi.

Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Merzifon Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Burak Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasbi Altuntaş ve okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda, mesleki eğitimi güçlendirmenin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Güldoğan, "Okul sanayi işbirliğinin önemi çok büyük. Mesleki eğitimi geliştirme, iyileştirme, okul, sanayi işbirliğinin arttırılması, istihdamın artırılması ve sanayi alanında ihtiyaç duyulan daha nitelikli ara elemanların üst düzeyde yetiştirilmesi konusunda yapılması gerekenleri toplantıda masaya yatırdık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız. Okul ve sanayi işbirliğinin artırılması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Güldoğan, hem mesleki eğitimin gelişmesi hem de sanayicilerin yaşamış olduğu sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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