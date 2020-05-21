Merzifon'da okul inşaatları denetlendi
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Merzifon'da okul inşaatları denetlendi

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ilçe genelinde devam eden okul inşaatlarını denetledi.

Merzifon'da okul inşaatları denetlendi
21.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:10

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, ilçe genelinde devam eden okul inşaatlarını denetledi.

Namık Kemal Ortaokulunda devam eden inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Yozgat, şube müdürü Ramazan Öncül ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnşaatın kısa sürede tamamlanabilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Yozgat, öğrencilerin eylül ayında açılması planlanan eğitim öğretim yılına yeni okullarında başlamasını hedeflediklerini aktardı.

Yozgat, ülkenin geleceğine ışık tutan öğrencilerin en iyi ve en modern ortamlarda eğitim görmesini sağlamak için en büyük yatırımların eğitime yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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