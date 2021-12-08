Merzifon'da öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında düzenlenen Voleybol turnuvası, sona erdi.

Merzifon Spor Salonu'nda 11 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada, Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu birinci, Fen Lisesi ikinci, Gazi Ortaokulu üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat tarafından verildi.

Yozgat, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri geleneksel futbol ve voleybol turnuvalarında öğretmenlerin birbirleriyle daha çok kaynaştıklarını ifade etti.

Düzenledikleri her turnuvanın centilmence geçtiğini dile getiren Yozgat, "Eğitim camiamızın büyük bir heyecan ve istekle turnuvaya katılmaları, oluşan dostluk ve kardeşlik atmosferi eğitim camiası adına bizleri memnun etti. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle eğitim çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Turnuvaya destek veren ve katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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