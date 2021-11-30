Merzifon'da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi - Haberler
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Merzifon'da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenledi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arası Voleybol turnuvası düzenledi.

Spor salonunda düzenlenen turnuva 11 takımın katılımıyla başladı.

Turnuvanın açılış törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, turnuvayı öğretmenler arasında sosyal ve sportif aktiviteleri artırmak ve öğretmenler arasında kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla organize ettiklerini söyledi.

Düzenledikleri her turnuvanın centilmence geçtiğini dile getiren Yozgat, "Eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal etkinliklere de ağırlık veriyoruz. Bu tür etkinlikler eğitim camiasının kaynaşmasına, yeni dostlukların başlangıcına vesile oluyor. Turnuvanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Daha önceki yıllarda da futbol ve voleybol turnuvası düzenlediklerini anımsatan Yozgat, turnuvaların öğretmenler arasında sosyal ilişkinin pekişmesine vesile olduğunu sözlerine ekledi.

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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