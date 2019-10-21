Merzifon'da öğrenci servisi sürücülerine eğitim

21.10.2019 16:14

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrenci taşıyan servis sürücülerine seminer verildi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde konuşan Kaymakam Gürkan Demirkale, bu tarz eğitimleri okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından önemsediklerini belirtti.

Söz konusu eğitim seminerlerinin devam edeceğini söyleyen Demirkale, "Öğrencilerimizi siz değerli şoförlere emanet ediyoruz. Bu öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde alınıp, götürülüp getirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Öğrencilerimizin taşınmasında sözleşme şartlarına uygun davranılmalıdır. Öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim görmeleri için gereken bütün hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.

Seminerde yönetmelikte yapılan son değişiklikler, değişikliklere uyum sağlanması, taşıtlarda mevcut eksikliklerin giderilmesi, trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim şekli konusunda bilgi verilirken, özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi.

Seminerin devamında, okul servis araçlarında aranacak şartlarla okul servis araçlarında taşımacının şartları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA