Merzifon'da öğrenci, öğretmen ve velilere afet farkındalık eğitimi verildi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenci, öğretmen, veli ile okullarda görev yapan personele afet farkındalık eğitimi verildi.

Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde Sarıbuğday, Alıcık, Kayadüzü, Çaybaşı, Muşruf, Kızıleğrek ve Akören köy okullarında verilen eğitimlerde başta deprem olmak üzere sık görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

AFAD eğitmeni ve Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner tarafından verilen eğitimde, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunulan ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklarla ilgili bilgi aktarıldı.

Aydıner, eğitimlerde 581 kişiye afet durumlarında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunduklarını belrterek, tüm bireylere afet farkındalık eğitimi vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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