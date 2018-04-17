Merzifon'da Minik Öğrenciler Fidan Dikti
Merzifon Ana Kucağı Eğitim Merkezi öğrencileri fidan dikti.
Merzifon Ana Kucağı Eğitim Merkezi öğrencileri fidan dikti.
TEMA Vakfı Botanik Bahçesinde, anaokulu öğrencilerinde çevre bilincinin gelişmesi ve ağaç sevgisinin aşılanması amacıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, TEMA gönüllüleri, öğrencilere doğanın önemi ile canlı türleri içerisindeki bitkilere nasıl yaklaşması gerektiğini anlattı
Öğrenciler daha sonra gönüllülerin yarıdımıyla bahçede fidan dikimi yaparak, can suyu verdi.