Merzifon'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Merzifon'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Merzifon'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sofular Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan metruk müstakil evde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Sofular, Amasya, Yangın, Güncel, Haber

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