Merzifon'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtım toplantısı düzenlendi - Haberler
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Merzifon'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtım toplantısı düzenlendi

Merzifon'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtım toplantısı düzenlendi
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

YOZGAT (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Murat Demirci Mesleki Eğitim Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat başkanlığında düzenlenen toplantıya meslek lisesi müdürleri katıldı.

Yozgat, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağladığını belirtti.

Yeni düzenlemeyle artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diploması alabileceklerini anlatan Yozgat, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik ortaöğretim liselerine açılacak Mesleki Eğitim Merkezi Programı kapsamında okullarımızda devamsız, beklemeli ve okuma hakkı biten olan öğrencilerle açık öğretim lisesi öğrencilerini mesleki eğitim merkezine ve mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullara yönlendirilerek eğitim ve öğretimlerini tamamlanması hedeflenmektedir. Bu program kapsamında eğitim alan öğrenciler işletmelerde staj yapacaktır. Mesleki eğitim merkezi bitiren öğrencilere çıraklık, ustalık ve kalfalık belgesi verilecektir. Staj yapan işletmeye devlet asgari ücretin belli oranlarında destek sağlayacaktır. Öğrenciler fark derslerini verdiğinde meslek lisesi diploması alabilecektir."

Yozgat, öğrencileri ve işletmeleri bilgilendirmek amacıyla Merzifon Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açtıklarını kaydetti.

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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