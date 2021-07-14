Merzifon'da Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü
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Merzifon'da Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü

Merzifon'da Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Demirkale, Kaymakamlık Salonu'ndaki toplantıda, yaz mevsimi ve Kovid-19 normalleşme süreciyle yaklaşan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ilçe genelinde hareketliliğinin artacağına dikkati çekti.

Trafik tedbirlerinden genel güvenlik ve asayişe kadar birçok konunun değerlendirildiği toplantıda Demirkale, ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve koordineli bir şekilde çalışmaları konusunda talimat verdi.

Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Demirkale, "Merzifon, jeopolitik konumu itibarıyla çok önemli noktada yer alıyor. Dolayısıyla nüfus hareketliliği beklemekteyiz. Bayramdan önce ve bayram süresince denetimlerimiz devam edecek. Her türlü çevresel ve hayvansal atıkların bertarafının sağlanması ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de aldık. Belirlenen kesim yerlerinden başka yerde kurbanlık kesimine müsaade edilmeyecek." dedi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve ilgili kurumların amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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