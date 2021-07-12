Merzifon'da kurban bağış standı açıldı
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Merzifon'da kurban bağış standı açıldı

Merzifon'da kurban bağış standı açıldı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında kurban bağış stantları açıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında kurban bağış stantları açıldı.

Kara Mustafa Paşa ve Medrese Cami bahçesine kurulan kurban bağış standında müftülük ve vakıf görevlileri, vatandaşlara kampanya hakkında bilgi vererek, bağış topluyor.

Stantları ziyaret eden İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, gazetecilere, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında ise 925 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet eden Pehlivan, "Yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırılmakta. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan kampanyaya katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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