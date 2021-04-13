Merzifon'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı

Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Merzifon Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Merzifon Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan ve 70 köy muhtarının katıldığı toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Gürkan Demirkale, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Muhtarlardan gelen talepler üzerine hizmetleri hızlı şekilde hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Demirkale, "Köylerimizin tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda köylerimizdeki tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Yatırım programı kapsamında içme suyu, yol, sulama suyu, parke taşı ve diğer ihtiyaçlara göre çalışmalar yaptıklarını anlatan Demirkale, programlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda daha sonra birlik üyeliği seçimlerine gidildi.

Seçim sonucunda birlik üyeliğine, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Karaduman ve Ömer Erkek ile köy muhtarları Ahmet Pehlivan ve Osman Sağlamer seçildi.

Kaymakam Demirkale, yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan