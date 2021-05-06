Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 279 bin lira ceza verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 95 kişiye toplam 279 bin lira para cezası uygulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 95 kişiye toplam 279 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Son bir aydaki denetimlerde, 9 kişiye maske takma kuralını, 11 kişiye sosyal mesafe kuralını, 3 kişiye karantina kuralını, 72 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 279 bin lira ceza uygulandı.

Ekipler, tedbirlere uymayan 4 iş yeri sahibini de uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan