Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 279 bin lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 279 bin lira ceza verildi

Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 279 bin lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 95 kişiye toplam 279 bin lira para cezası uygulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 95 kişiye toplam 279 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Son bir aydaki denetimlerde, 9 kişiye maske takma kuralını, 11 kişiye sosyal mesafe kuralını, 3 kişiye karantina kuralını, 72 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 279 bin lira ceza uygulandı.

Ekipler, tedbirlere uymayan 4 iş yeri sahibini de uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
Film gibi kovalamaca! 100 kilometre kaçıp polis aracına çarptı, saatler sonra yakayı ele verdi
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
ESENYURT'TA REHİN ALINDIĞINI SÖYLEYEN KİŞİ, POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDI; 3 GÖZALTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ebru Yaşar Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Cyle Larin Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merzifon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 279 bin lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:09:24. #1.14#

title