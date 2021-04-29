Merzifon'da kısıtlama öncesi alışveriş telaşı
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Merzifon'da kısıtlama öncesi alışveriş telaşı

Merzifon'da kısıtlama öncesi alışveriş telaşı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt genelinde olduğu gibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde de 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala vatandaşlar pazara ve marketlere akın etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde de 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala vatandaşlar pazara ve marketlere akın etti.

Korona virüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ülke genelinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma nedeniyle Merzifon halkı, Perşembe pazarında ve marketlerde alışveriş telaşı yaşadı. Pazara akın eden halk, sebze meyve ve süt ürünlerine yöneldi. Ne kadar Ramazan Bayramında evlerde olunacaksa da vatandaşlar şeker ve çikolata almayı ihmal etmedi.

Kısıtlamada daha fazla yiyecek tüketildiğini söyleyen bir vatandaş, "Tam kapanma zamanında bakkallar falan açık olacak ama biz yine de pazardan taze taze ürünleri alıp tüketelim dedik. Vallahi canımız sıkıldıkça bir şeyler yiyip içeceğiz. Eş dost akrabalarımızla telefonlar üzerinden görüşeceğiz. İnşallah bir an önce bu beladan kurtuluruz" diye konuştu. - AMASYA

Merzifon'da kısıtlama öncesi alışveriş telaşı
Merzifon'da kısıtlama öncesi alışveriş telaşı
Merzifon'da kısıtlama öncesi alışveriş telaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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