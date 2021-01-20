Merzifon'da karla mücadele çalışması
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Merzifon'da karla mücadele çalışması

20.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:52
Merzifon'da karla mücadele çalışması

Amasya'nın Merzifon ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, Cumhuriyet, Hacırahat, Lise caddeleri ile Hükümet Konağı, Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere ilçe genelinde kumlama ve tuzlama çalışması yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, gazetecilere, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin özellikle buzlanma gibi olumsuzluklara karşı 24 saat göreve hazır bir biçimde bekletildiğini kaydeden Basmacı, "Ekiplerimiz, ana caddeler başta olmak üzere ilçe genelinde tuzlama ve yol açma çalışması yaparak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor." dedi.

Basmacı, vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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