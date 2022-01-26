Merzifon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde özel idare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını takip etti.

Güldoğan, yetkililerden kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması ve köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için alınan tedbirler ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren personelle de sohbet eden Güldoğan, 7/24 saat esasına göre çalışmalarını yürüten karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

İlçe merkezinde ise Merzifon Belediyesinin tuzlama ve kar temizleme çalışması devam ediyor.