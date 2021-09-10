Merzifon'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merzifon'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 52 ünite kan toplandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 52 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki kan bağış otobüsüne gelen vatandaşlar, 6 gün sürecek kampanyanın ilk 4 gününde 52 ünite kan bağışında bulundu.

Kızılay sorumlusu Dursun Pektaş, Merzifon'un kan bağışı duyarlılığında Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Kan bağışının önemini vatandaşlara her ortamda anlattıklarını dile getiren Pektaş, "Merzifon halkı bölgedeki en duyarlı ilçelerimizden birisi. Her geldiğimizde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Kan stokları pandemi ve mevsim şartlarından dolayı yetersiz durumda. Türk Kızılay olarak bizler de sürekli sahada görev yapıyor, kan ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. 'Kan bir gün hepimize lazım olabilir' cümlesini hiç unutmamalıyız. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." diye konuştu.

Pektaş, kan vermeye engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, 18-65 yaş arasındaki herkesin kan verebileceğini sözlerine ekledi.

Merzifon'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Merzifon'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tanju Özcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kylie Jenner Faik Öztrak
Spor Çağdaş Atan Hakan Çalhanoğlu Şenol Güneş Diego
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Fahrettin Koca İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merzifon'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:37:10. #1.12#