Merzifon'da kadınların yaptığı ele emeği göz nuru ürünler sergilendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'nde faaliyet gösteren kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'nde faaliyet gösteren kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki serginin açılışına Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı ile davetliler katıldı.

Ergül, burada yaptığı konuşmada, kültürevleriyle birlikte Merzifonlu kadınların hayata artık daha geniş pencereden baktığını söyledi.

Kültürevi sayesinde kadınların hem bilgi ve beceri kazandıklarını hem de ev ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Ergül, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ismini yaşatmak amacıyla Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'ni hizmete sunmuştuk. İlçemizde 'üreten, evine, eşine, kendi hayatımıza nasıl katkı sağlayabiliriz' diye yola çıkan bayanlarımız el emeği, göz nuru ürünlerini yıl sonu sergisinde beğeniye sundu. Kendilerini kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergide ahşap boyamadan ev dekorasyonuna, iğne oyalarından geleneksel kıyafetlere, takılardan örgü oyuncaklara kadar birbirinden farklı alanda üretilmiş çalışmalar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan