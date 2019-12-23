Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

23.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:08
Merzifon'da kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kaymakamı başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kadına şiddetin önlenmesine dair, ilgili kurum amirleri ve ilgili kuruluşların katılımıyla toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Kaymakam Gürkan Demirkale, konunun önemine dikkat çekerek, ilçede kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini söyledi.

Demirkale, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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