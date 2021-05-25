Merzifon'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merzifon'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Merzifon'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içkilerle vatandaşları zehirlediği iddia edilen bir şahsı gözaltına aldı.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içkilerle vatandaşları zehirlediği iddia edilen bir şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A. isimli zanlının sahte ve kaçak içki satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, şahsın ikametine bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, zanlının satışa hazırladığı 5 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Etil alkolden yaptığı içkileri satarak vatandaşları zehirlediği öne sürülen E.A. isimli şahıs, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. isimli şahıs, aynı gün Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

"Kaçak ve sahte içki ticareti yapmak" suçundan savcı karşısına çıkarılan E.A. serbest bırakıldı. - AMASYA

Merzifon'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı
Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Adem Büyük Necip Uysal Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merzifon'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 17:40:36. #1.11#

title