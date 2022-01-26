Merzifon'da jandarma ve polis ekiplerinden yaban hayatına destek

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, yabani hayvanlar için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ve polis ekipleri, ilçe kırsalında belirlenen 7 farklı noktaya çeşitli yiyeceklerden oluşan yemleri bırakarak doğal yaşama destek oldu.

Hayvanlara yem desteğinin kış boyunca devam edeceği belirtildi.