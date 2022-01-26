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Merzifon'da jandarma ve polis ekiplerinden yaban hayatına destek

Merzifon'da jandarma ve polis ekiplerinden yaban hayatına destek

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, yabani hayvanlar için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, yabani hayvanlar için doğal yaşam alanlarına yiyecek bıraktı.

Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ve polis ekipleri, ilçe kırsalında belirlenen 7 farklı noktaya çeşitli yiyeceklerden oluşan yemleri bırakarak doğal yaşama destek oldu.

Hayvanlara yem desteğinin kış boyunca devam edeceği belirtildi.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

Merzifon, Jandarma, Hisarcık, Polis, Güncel, Haber

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