Merzifon'da iş yerleri dezenfekte edildi Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunan ve yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerleri dezenfekte edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı bulunan ve yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerleri dezenfekte edildi.

Merzifon Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kafe ve kahvehaneler ile diğer iş yerlerini dezenfekte çalışmaları kapsamında virüs ve bakterilerden arındırdı.

İş yerlerinin sürekli hijyenik tutulması sağlanarak hem çalışanların hem de müşterilerin güvenli şekilde hizmet alışverişinde bulunması sağlandı.

Merzifon Kahveciler Odası Başkanı Şerif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Köse, "Başta Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya salgın nedeniyle aldıkları tedbirlerden dolayı teşekkür ediyorum. Odamıza kayıtlı 170 esnafımız var. Yetkililerin belirttiği kriterler ölçüsünde hizmet verecekler." dedi.

Köse, talepleri üzerine iş yerlerini dezenfekte eden Merzifon Belediyesi ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA