Merzifon'da iş yeri yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merzifon'da iş yeri yangını

Merzifon'da iş yeri yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 2 işyeri, alev alev yandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 2 işyeri, alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya doğrama dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede doğrama dükkanını saran yangın, dükkanın yan tarafında bulunan mobilya atölyesine de sirayet etti. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki dükkanı etkisi altına alan yangın, İtfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Soğutma çalışması ve enkaz temizleme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından devam ederken iki işyerinde de büyük çapta maddi hasar oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Merzifon'da iş yeri yangını
Merzifon'da iş yeri yangını
Merzifon'da iş yeri yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Başkentte sinir krizi geçiren bir kişi evini yakıp bileklerini kesti
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hande Ataizi Burcu Biricik Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merzifon'da iş yeri yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 02:31:51. #1.14#

title