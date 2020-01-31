Merzifon'da iş yeri yangını

31.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:44

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi, Sepetçi Sokak'ta bulunan Recep Gözütok'a ait iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depoda hasar yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA