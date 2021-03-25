Merzifon'da huzurevi sakinleri fidan dikti
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Merzifon'da huzurevi sakinleri fidan dikti

Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da huzurevi sakinleri fidan dikti

Amasya'nın Merzifon ve Taşova ilçelerinde fidan dikimi yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ve Taşova ilçelerinde fidan dikimi yapıldı.

Merzifon Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, huzurevi sakinleriyle fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, her zaman yaşlıların yanında olunması, onları sevgi ve ilgi ile hatırlamak gerektiğini belirtti.

Yaşlıların her zaman baş tacı olduğuna dikkati çeken Masatlı, "Bizler büyüklerimize saygı duymayı, hayatımızın her evresinde onlara sahip çıkmayı öğrendik. Bu kültür çok şükür hayatımızda ve toplumumuzda yaşanmaya devam etmektedir. Gençler olarak minnet borcumuzu onlara en güzel şekilde bakarak, sevgi ve saygıda kusur etmeyerek ödemeliyiz. Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlılarımızı yalnız bırakmayarak, birlikte fidan diktik." diye konuştu.

Masatlı, sohbet ettiği yaşlılara karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Belediye Başkanı Alp Kargı da katıldı.

Taşova

Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, Taşova Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hafta kapsamında çiftçilere verilen bin 500 aşılı ceviz fidanıyla birlikte muhtelif türde 11 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Etkinliğe, Kaymakam Mustafa Bek Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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