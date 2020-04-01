Merzifon'da hijyen kuralları semineri düzenlendi Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine yönelik hijyen kuralları semineri düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine yönelik hijyen kuralları semineri düzenlendi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından salgına karşı hijyen kuralları ve maske ile koruyucu ekipmanların doğru kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Kaymakam Gürkan Demirkale, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması için görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin sürekli vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Demirkale, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın evde bakım, muayene, maaş çekimi ve diğer temel ihtiyaçları karşılanıyor. 112, 155 ve 156 numaralarını aradıklarında kendilerine yardımcı olunacaktır." dedi.

Kaynak: AA