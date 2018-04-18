Merzifon'da Haşereyle Mücadele

Merzifon'da havaların ısınmasıyla belediye çalışanları haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verdi.

Merzifon Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarında vatandaşların sinek ve haşereyle ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşamaması için önlem alıyor.



Belediye Başkanı Alp Kargı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sinek ve haşerelere karşı dumanlı ve püskürtmeli sistemle ilaçlama yaptıklarını söyledi.



Söz konusu çalışmalarının aralıksız süreceğini aktaran Kargı, "Ekiplerimiz, haşere ve sineklerin üreme ve yaşam alanı olan tüm bölgelerde çalışmalarını, titizlikle yürütüyor. Göreve geldiğimiz günden beri biyolojik ürünlerle, haşerelerin üreme alanlarında etkin ilaçlar kullanarak önlem alıp, olumsuzlukların önlenmesi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.