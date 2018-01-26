Merzifon'da Gösteri ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

Merzifon Kaymakamlığı, bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile ilgili yönetmelik gereğince, toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planları ile pankart ve afiş asılacak yerleri belirlediklerini söyledi.

Kaymakam Demirkale, Şehit Yüzbaşı Murat Özaydın Meydanı Havacılık Anıtı önündeki alanın toplanma yeri, Kara Mustafa Paşa Camii ile Atatürk Anıtı arasında kalan meydanın miting alanı, toplanma yerinden hareketle Cumhuriyet Caddesinden Atatürk Meydanına kadar olan güzergahın da yürüyüş güzergahı olarak kullanılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Demirkale, anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması için belirlenen yerler haricinde yapılacak toplantı, gösteri ve yürüyüş ile basın açıklamalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.