Merzifon'da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı Amasya'nın Merzifon ilçesinde belirlenen 28 camide fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde cuma namazı kılındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde belirlenen 28 camide fiziksel mesafe kuralına uygun şekilde cuma namazı kılındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Merzifon'da da korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.

Namaz öncesi abdestli olarak evlerinden seccadeleriyle birlikte belirlenen camiler arasında yer alan Kara Mustafa Paşa Camisi önü Cumhuriyet Meydanı ve Ulu Cami bahçesine gelen vatandaşlar, maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazını eda etti.

Türk Kızılayı Merzifon Temsilciliği Gönüllü Gençleri tarafından namaza gelen vatandaşlara dezenfektan dağıtıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA