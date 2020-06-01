Merzifon'da esnafa "siftah parası" dağıtıldı Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığı tarafından esnafa içinde para bulunan zarflarla siftah parası dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Merzifon İlçe Başkanlığı tarafından esnafa içinde para bulunan zarflarla siftah parası dağıtıldı.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanlığınca başlatılan "Siftah parası bizden, bereketi Allah'tan" kampanyası kapsamında sabah namazı sonrasında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Hasan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle aylardır iş yerleri kapalı olan esnafa unutulmaya yüz tutmuş siftah geleneğini yaşatmak istediklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizi ortaya koyan ahilik geleneğinin bir devamı olan esnaflar sevgiyi, kardeşliği, helal rızkı, dayanışmayı ve toplumun birlikteliği için gerekli olan her şeyin buluşma noktasıdır. Gelenek ve göreneklerimizde var olan 'siftah benden, bereketi Allah'tan' sözlerinden oluşan yazıyı ve sembolik olarak hazırlanan siftah paralarını zarfın içine koyarak dükkanlar kapalıyken kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla esnafımıza dağıtmayı uygun bulduk. Virüs illetinden dolayı uzun zamandır ekmek tekneleri kapalı olan ve 1 Haziran tarihi itibariyle iş yerlerini açan esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyor ve projemizde emeği geçen teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyorum."

Vatandaşları ilçe esnafından alışveriş yapmaya davet eden İnce, "Merzifon Ülkü Ocakları olarak Merzifon halkına ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerel esnafımızdan karşılayarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyor ve bu zorlu sürecin sona ermesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Zaman zaman zorluklarla karşılaşılsa da, Ahi Evran anlayışı ile esnafımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA