Merzifon'da Eski Hastane Bahçesinde Ölü Bulundu

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki eski hastane bahçesinde 17 yaşında bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde eski devlet hastanesinin bahçesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşamını yitirdiği anlaşılan kişinin, 17 yaşındaki Ü.T.U. olduğunu belirledi.

Bulunan ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.