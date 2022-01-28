Merzifon'da ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı - Haberler
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Merzifon'da ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı

AA, Hülya Turan - Güncel
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Merzifon'da ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 210 gram ekmeğin fiyatı, 2,50 liraya yükseltildi.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 210 gram ekmeğin fiyatı, 2,50 liraya yükseltildi.

İlçede 2 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25 artırılarak 2,50 liradan satılmaya başlandı.

Merzifon Gıda Maddeleri Sanatkarları Odası Başkanı Şenol Aykut, AA muhabirine, artan un ve diğer girdi fiyatlarındaki maliyetler nedeniyle ekmeğin fiyatını artırdıklarını söyledi.

Zam oranı belirlenirken çevre il ve ilçelerde satılan ekmek fiyatlarını da araştırdıklarını aktaran Aykut, "Son zamanlarda ülkemizde her üründe yaşanan fiyat artışları temel gıda ürünlerinden olan ekmeği de büyük oranda etkiledi. Un fiyatları arttı. Elektrik, doğal gaz, yakıt zamları yapıldı. Alınan bu karar yalnızca ham madde değil, personel ve iş yeri giderleri, elektrik, su gibi faturaları ödemekte zorlanan fırıncı esnafımıza biraz da olsa nefes aldıracaktır." dedi.

AA / Hülya Turan - Güncel

Amasya, Zam, Güncel, Haber

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