Merzifon'da Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Merzifon Bedensel Engelliler Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Merzifon Bedensel Engelliler Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Demirkale, ziyarette dernek başkanı Keriman Topal'a çiçek vererek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik birçok çalışmaya imza attığını dile getiren Demirkale, "Her vatandaşımız aslında bir engelli adayıdır. Bizlerin engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bütün sıkıntılarında onların yanında olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu konuda Merzifon Türkiye'ye örnek olacak konumda." dedi.

Topal da hayırsever vatandaşların desteğiyle yıllardır engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Derneğimiz 23 yıl önce kuruldu. Bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza binlerce akülü araç, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteğinde bulunduk. Hayatın onların önüne koyduğu engeli her birimiz bir ucundan tutarak hafifletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Topal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her yıl düzenledikleri geniş katılımlı organizasyonları bu yıl gerçekleştiremediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA