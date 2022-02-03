Merzifon'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Merzifon'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın söndürüldü

AA, Hülya Turan - Güncel
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Merzifon'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İlçeye bağlı Hayrettin köyünde Hadi T'ye ait evin müştemilatında bulunan kat kalorifer kazanından sıçrayan kıvılcım çevredeki odunları tutuşturdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.

AA / Hülya Turan - Güncel

İtfaiye, Amasya, Yangın, Güncel, Haber

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