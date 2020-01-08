Merzifon'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı (2)
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Merzifon'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı (2)

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

08.01.2020 20:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:55
Merzifon'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı (2)

'nın ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan iki kişiyi yoğun dumana rağmen, dışarı çıkarmayı başardı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Merzifon'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı (2)
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