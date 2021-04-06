Merzifon'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
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Merzifon'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Demirkale, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayaklarından birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini vurgulan Demirkale, şunları söyledi:

"Toplumun hiçbir ferdinin olumsuzluklardan zarar görmesini istemiyoruz. Uyuşturucunun arz ve talebinin ortadan kaldırılması için önemli çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. Bağımlıların tedavisi, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için sağlık kuruluşları ve rehberlik merkezleriyle iş birliği içindeyiz. Bu konuda toplumsal bilincin oluşturulması için büyük çaba sarf ediyoruz. Belirli aralıklarda düzenlediğimiz bu toplantıların uyuşturucu ve bağımlılıkla daha etkili ve güçlü mücadelesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Uyuşturucuyla mücadelede alınan ve uygulanan tedbirlerle kurumlar arasındaki koordinasyonun masaya yatırıldığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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