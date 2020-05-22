Merzifon'da 4 bin 803 kişiye destek ödemesi yapıldı
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Merzifon'da 4 bin 803 kişiye destek ödemesi yapıldı

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilçede 4 bin 803 vatandaşa 3 milyon 747 bin 800 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Merzifon'da 4 bin 803 kişiye destek ödemesi yapıldı
22.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:20

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ilçede 4 bin 803 vatandaşa 3 milyon 747 bin 800 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek amaçlı Sosyal Destek Programının 3 fazdan oluştuğunu anımsattı.

Söz konusu yardım paketi kapsamında yapılan yardımların vatandaşların ekonomik sıkıntılarının hafiflettiğini aktaran Demirkale, şunları söyledi:

"Planlanan program kapsamında Merzifon Kaymakamlığı olarak bu güne kadar hane başı 1000 lira PTT Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla 3 bin 291 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırılmıştır. Bunun yanı sıra ramazan ayı münasebetiyle 1186 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ile şehit ve gazi ailelerimize de hane başı 300 lira vakfımız personeli ve vefa sosyal destek gruplarınca adreslerine teslim edilmiştir. Ayrıca 326 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın vakfımıza yapmış olduğu talepli müracaatlarına istinaden vakıf mütevelli heyeti kararı ile 101 bin lira nakdi yardım yapılmıştır. Bu süreçte toplam 4 bin 803 vatandaşımıza 3 milyon 747 bin 800 lira ödeme yapılmıştır. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecektir."

Demirkale, Amasya Valiliğinin desteği ile Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde 76 bin 550 koruyucu maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını da kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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