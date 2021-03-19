Merzifon'da 281 sürücüye 130 bin TL ceza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kurallarına uymayan 281 sürücüye 130 bin 303 TL trafik cezası kesildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kurallarına uymayan 281 sürücüye 130 bin 303 TL trafik cezası kesildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı noktalarda trafik ve korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülere emniyet kemeri takmaları, kırmızı ışık ihlali yapmamaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve levhalarına uymalarının yanı sıra korona virüs konusunda da uyarılarda bulunuldu.

Geçen şubat ayından beri 1369 aracı denetleyen polisler, trafik kurallarını ihlal eden 281 sürücüye 130 bin 303 TL trafik cezası yazdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı