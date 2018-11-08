Merzifon'da 27 Okula Beyaz Bayrak

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 27 okula beyaz bayrak, 7 okula da beslenme dostu okul sertifikası verildi.Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullara sertifikaları Merzifon Fen Lisesi'nde düzenlenen törenle verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, törende yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Beyaz Bayrak" iş birliği protokolü kapsamında okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

"Temizlik, hijyen ve sağlık bakımından okullarımızın iyi olması için her daim yanlarındayız" ifadesinde bulunan Güneş, şunları söyledi:

"Eğitim öğretim dediğimiz zaman üzerinde durmamız gereken en önemli konu sağlık konusu. Amacımız, gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, ömürlerinin daha mutlu, daha kaliteli geçirmesine yönelik bir çalışma yapmak. Dinimizde de temizliğe her şeyin başında önem verilir. Her ibadet günleri temizlik gündeme gelir. Demek ki, temizlik öncelikli bir çalışma şartı."

Daha sonra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve protokol üyeleri tarafından beslenme dostu ile beyaz bayrak sertifikası almaya hak kazanan okul idarecilerine belgeleri verildi.