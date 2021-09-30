Merzifon'da 11 engelliye akülü araç ve medikal malzeme hediye edildi

Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Keriman Topal, son 2 ayda 11 engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Topal, AA muhabirine, 23 yıldır Merzifon'da engelliler yararına faaliyet gösterdiklerini, Kovid-19 salgını sürecinde de engelli bireylerin medikal malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Engelli bireylerin hem maddi hem de manevi açıdan yanlarında olduklarını dile getiren Topal, salgın sürecinde yaptıkları yardımlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bizde miktarın önemi yok. 1 lira bile sıradan gelebilir ama hem makbuz verilir hem de herkes payına düşen sevabını, onurunu yaşıyor olur. Pandemi döneminde derneğimize gelen taleplerin hiçbirini geri çevirmedik. 6 ihtiyaç sahibi engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 2 engellimize koltuk değneği, bir engelli bireyimize akülü araç, 2 engelli bireyimize de medikal malzeme desteğinde bulunduk. Pandemi tedbirlerimizi alarak daha kısıtlı sürede daha seri şekilde çalışıyoruz."

Hayırsever Merzifonluların destekleriyle çok sayıda engelli vatandaşa yardımcı olduklarını vurgulayan Topal, "Yardım konusunda kimseden asla bir talebimiz olmadı ancak şükürler olsun ki çok ciddi destek var. Belki çok düzgün, severek hakikaten bir amaç için çalıştığımız fark edildi. Sadece Merzifon'dan değil, buraya bir şekilde ilintisi olan dışarıdan da ciddi destekler oluyor. Özel bir çaba sarf etmedik ama maksimum boyutta da verici olmaya çalıştık. Halkın ve kamunun hep desteğini görüyoruz. Bizde bu güveni daha geliştirmeye ve o motivasyonu ilerletmeye çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Bine yakın üyesi bulunan dernekleri aracılığıyla engellilerin yaşamına dokunmaya çalıştıklarını vurgulayan Topal, şunları kaydetti:

"Hayatta en kolay şey, insanları kırmak. Engelli olmak kimsenin kişisel tercihi değil. Kaderde varsa yaşanıyor. Bu insanlar buraya gelip de bir şey paylaşmak istiyorsa, hakikaten içtenlikle dinlemeye ve çözüm üretmeye çalışıyorum. Bir de hikayeleri hakikaten çok hazin olanlar var. Kimse kaderini böyle yaşamak istemeyebilir. Bu insanlara acıyarak değil de 'Hayata nasıl dahil edebiliriz?' bilinciyle hareket ediyoruz. Bütün derdimiz bu bireylerimizi sosyal ortama dahil edebilmek. Bu yüzden her birine sevgiyle yaklaşıyor, sorunlarına çözüm arıyoruz."