Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Kurgan göreve başladı
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Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Kurgan göreve başladı

25.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:42
Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Kurgan göreve başladı

Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan, görevine başladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Sakarya Cumhuriyet Savcılığından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hasan Kurgan yeni görevini devraldı.

Kurgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için çalışacaklarını söyledi.

Kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olacağını ifade eden Kurgan, "Her kesimle diyalog içinde olacağız. Adalet anlamında halkın gönlüne hitap etmeye çalışacağız. Bu makamda olduğum sürece kapım toplumun her kesimine açık olacak. İlçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için ben ve tüm meslektaşlarım elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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