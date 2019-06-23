Merz: Polis ve orduyu kısmen AfD'ye kaptırıyoruz

"MECLİS Savunma Komisyonu üyesi bazı milletvekilleri diyor ki, biz orduyu kısmen AfD'ye kaybediyoruz. Meclis İçişleri Komisyonu üyesi milletvekilleri diyor ki, polisi kısmen AfD'ye kaybediyoruz. Bu beni çok yakından ilgilendiriyor. CDU amasız mamasız güvenlik güçlerinin ardında duran bir parti olmak zorunda. Arkanızda siyasetin açık desteğini hissetmeden aşırı siyasi güçlerle mücadele edemezsiniz."

Bu konuda isim vermeden İçişleri ve Savunma Bakanlığını sorumlu tutan Merz, şöyle dedi: "Benim ordu ve poliste çok yakın akrabalarım, arkadaşlarım ve tanıdıklarım var. Onlar bana oradaki havayı anlatıyorlar. İşverenleri tarafından nasıl yüzüstü bırakıldıklarını söylüyorlar."