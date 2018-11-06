Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli'yi, Takipçileri Tanıyamadı!

Meryem Uzerli, tatil için gittiği Maldivler'den paylaştığı video ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

"MAKYAJ DOLANDIRICILIK SAYILMALI"

Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Meryem Üzerli, sıfır makyajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'yi tanıyamadı. Uzerli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her halinizle güzelsiniz maşallah." yorumunu yaptı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

Instagram hesabından bikinili paylaşımını paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli adeta takipçilerini mest etmişti. Meryem Uzerli yeşil bikinisiyle takipçilerinden tam not almıştı. Uzerli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Meryem hanım sizi ekranlarda görmek istiyoruz artık." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Fizik 10 güzellik 10 tam anlamıyla dört dörtlüksünüz." yorumunu yapmıştı.