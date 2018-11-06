Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli'yi, Takipçileri Tanıyamadı!
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, makyajsız hali ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Uzerli'yi, takipçileri tanımakta güçlük çekti.
Meryem Uzerli, tatil için gittiği Maldivler'den paylaştığı video ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.
"MAKYAJ DOLANDIRICILIK SAYILMALI"
Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Meryem Üzerli, sıfır makyajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'yi tanıyamadı. Uzerli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Her halinizle güzelsiniz maşallah." yorumunu yaptı.
FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI
Instagram hesabından bikinili paylaşımını paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli adeta takipçilerini mest etmişti. Meryem Uzerli yeşil bikinisiyle takipçilerinden tam not almıştı. Uzerli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Meryem hanım sizi ekranlarda görmek istiyoruz artık." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Fizik 10 güzellik 10 tam anlamıyla dört dörtlüksünüz." yorumunu yapmıştı.
-
Hürrem haline dön sana en yakışan oCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
YINE GUZEL DE COK YAKIN CEKMIS ONDAN MILLET MIYOP OLMUS TANIYAMIYOCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Meryemcim güzel bir akşam yemeğine ne dersinCevap Yaz 9 1 Yayından KaldırMERYEM: senlen olmaz lan derim23 1 Yayından Kaldır
-
Bu sefer tatili hangi manitaya ödettirdi acaba? Kızı yine anasız, gider okula fln, bakıcısı sağolsun.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır