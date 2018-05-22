Meryem Uzerli'nin Kızıyla Dudak Dudağa Fotoğrafı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Aday Listeleri Açıklandı: İşte, Parti Parti, Şehir Şehir Tüm Milletvekili Adayları!

Meryem Uzerli'nin Kızıyla Dudak Dudağa Fotoğrafı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Son dönemlerde yaptırdığı botoks ile gündeme gelen Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabından kızıyla dudak dudağa paylaştığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini çekti.

Instagram'ın aktif kullanıcılarından biri olan Meryem Uzerli'nin bikinisiyle kumsalda kızı Lara'yı dudağından öptüğü fotoğrafı paylaşır paylaşmaz takipçilerinden çok ağır eleştiriler aldı.

"ÇOCUKLAR DUDAKLARINDAN ÖPÜLMEZ"

Bir kullanıcının fotoğrafın altına "Çocuklar dudaklarından öpülmez, istismardır" mesajını yazdığı görüldü. Bazı takipçileri ise Meryem Uzerli'ye destek verdi.

DUDAK DOLGUSU OLAY OLMUŞTU

71'nci Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin yüzüne yaptırdığı dolgu sosyal medyada olay olmuştu. Oyuncunun son görüntüsü, "Dudaklarına ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Meryem Uzerli'nin dolguları;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.