Meryem Uzerli'nin Kızıyla Dudak Dudağa Fotoğrafı Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Son dönemlerde yaptırdığı botoks ile gündeme gelen Meryem Uzerli'nin sosyal medya hesabından kızıyla dudak dudağa paylaştığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini çekti.
Instagram'ın aktif kullanıcılarından biri olan Meryem Uzerli'nin bikinisiyle kumsalda kızı Lara'yı dudağından öptüğü fotoğrafı paylaşır paylaşmaz takipçilerinden çok ağır eleştiriler aldı.
"ÇOCUKLAR DUDAKLARINDAN ÖPÜLMEZ"
Bir kullanıcının fotoğrafın altına "Çocuklar dudaklarından öpülmez, istismardır" mesajını yazdığı görüldü. Bazı takipçileri ise Meryem Uzerli'ye destek verdi.
DUDAK DOLGUSU OLAY OLMUŞTU
71'nci Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin yüzüne yaptırdığı dolgu sosyal medyada olay olmuştu. Oyuncunun son görüntüsü, "Dudaklarına ve elmacık kemiklerine yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdı" yorumlarını beraberinde getirdi.
Meryem Uzerli'nin dolguları;
YORUMLAR (6)
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Buda yeni moda olduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cenk tosun da kendi yeğenini öpüyor bu biraz da yetişme koşulları ile alakaliCevap Yaz Yayından Kaldır
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İyice İrana Arabistana çevirmeye çalışıyorlar ülkeyi. İnsan çocuğunu neresinden öpeceğini size mi soracakCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bende anneyim kizim benimde dudağimdan öpüyor bunda nevar kötü olan baskasinin öpmesiCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Gideri var yani ağzı aşağı güzel görünüyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır