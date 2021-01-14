Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi
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Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi

14.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:28
Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi

Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu. 'Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, kızının yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Uzerli, paylaşımına "Saf aşk" notunu düştü.

Uzerli geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını da paylaşmıştı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

37 yaşındaki Meryem Uzerli, anne olduğunu, "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.

SEVGİLİSİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli sevgilisini sır gibi saklıyor. Pandemi sürecini Almanya'da geçiren ünlü oyuncunun en büyük destekçisi ailesi ve sevgilisi. Berlin'de bir kafe işleten Uzerli sade bir hayat sürüyor.

Kaynak: Hürriyet

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