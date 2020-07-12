Meryem Uzerli ile "Kovan" filmi İspanya'da festivalde yarışacak
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Meryem Uzerli ile "Kovan" filmi İspanya'da festivalde yarışacak

Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen "Kovan" filmi ile filmin başrol oyuncusu Meryem Uzerli, "İmagineindia Uluslararası Film Festivali"nde yarışacak.

Meryem Uzerli ile
12.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:07

Arıcılıkla ilgilenen bir kadının doğa ile mücadelesini işleyen "Kovan" filmi ile filmin başrol oyuncusu Meryem Uzerli, "İmagineindia Uluslararası Film Festivali"nde yarışacak.

Uzerli filmdeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne aday gösterildi. Festivalin resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, Uzerli'nin 1983'te Almanya'da doğduğu belirtilerek, oyunculuk kariyerinde aldığı eğitimlerle Avrupa ve Türkiye'de oynadığı rollere yer verildi. Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'daki oyunculuğuyla uluslararası üne kavuştuğu belirtilerek, özellikle de "Annemin Yarası" ve "Öteki Taraf" adlı filmlerde canlandırdığı karakterin derinliğine işaret edildi.

Uzerli, Madrid'de eylül ayında düzenlenecek festivalin ana yarışmasında yer alacak.

Festival tarafından haziran ayında yapılan duyuruda, Eylem Kaftan'ın senaryosunu yazıp, yönettiği filmin "En İyi Film" ödülü için yarışacağı açıklanmıştı.

Kovan'ın 25 Eylül'de vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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