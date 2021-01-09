Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu
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Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

09.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:31
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Uzerli, Lily Koi adını erdiği bebeğinin dün düyaya geldiğini Instagram sayfasından duyurdu.

Uzerli, Lily Koi adını erdiği bebeğinin dün düyaya geldiğini Instagram sayfasından duyurdu.Uzerli paylaşımında "Lara Jemima, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" diye yazdı. Uzerli, bize katıldığın için kendimizi minnettar ve mutlu hissediyoruz" diye sürdürdü mesajını.Uzerli'nin haymlaşıına takipçilerinden tebrik yorumları geldi. Uzerli'nin Can Ateş ile ilişkisinden altı yaşında Jara Jemima adında bir kızı daha bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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