Meryem Uzerli: Hayalim bahçeli ev

ÜNLÜ oyuncu Meryen Uzerli, MAG dergisinin ekim kapağına konuk oldu. İki kızı ile yılın yarısını Almanya yarısını da Türkiye'de geçiren oyuncu, gelecek ile ilgili hayallerini şöyle anlattı: "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily'ye güzel bir gelecek yaratmak. ve bu dünyada kadın erkek eşitliğini nihayet görebilmek..." Meryem Uzerli, "Türkiye'de sevilen bir oyuncu olmak size neler hissettiriyor ve hayatınızda neleri değiştirdi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İnsanların yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Demek ki beni duygusal bir varlık olarak hissediyorlar. Daha büyük bir hediye olamaz. Bir sanatçı, bir insan için... Bu durum, bana kattığı mutluluk dışında çok bir şey değiştirmedi. Bunun dışında farklı ülkelere yaptığım iş seyahatlerim çoğaldı, yoğunluğum arttı."

Rolü alabilmek için 'ata biniyorum' dedim

Meryem Uzerli, sette yaşadığı en zor anları da anlattı:

"Bir keresinde sette çok ağır gülme krizine girdiğimiz bir olay olmuştu. Partnerim ve ben iki saat boyunca gülme krizine girdiğimiz için bir türlü planı çekememiştik. Başka bir anımda da ağlamam gereken bir sahnede ağlayamadım. Ağlamam için göz yakan bir krem sürmüştük. Krem o kadar etkiliydi ki çekimden sonra iki gün boyunca görmekte zorlandım. Bir keresinde de rolü alabilmek için herkese 'ata binebiliyorum' demiştim. Atlı sahnelerin çekim sırası geldiğinde ise korkudan sürekli ezberlediklerimi unutuyordum. Şimdi aklıma geldikçe bu olaya çok gülüyorum."

Hürriyet - Magazin Haberleri