Meryem Uzerli: Hayalim bahçeli ev - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meryem Uzerli: Hayalim bahçeli ev

Hürriyet - Haberler | Magazin
Meryem Uzerli: Hayalim bahçeli ev

ÜNLÜ oyuncu Meryen Uzerli, MAG dergisinin ekim kapağına konuk oldu.

ÜNLÜ oyuncu Meryen Uzerli, MAG dergisinin ekim kapağına konuk oldu. İki kızı ile yılın yarısını Almanya yarısını da Türkiye'de geçiren oyuncu, gelecek ile ilgili hayallerini şöyle anlattı: "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily'ye güzel bir gelecek yaratmak. ve bu dünyada kadın erkek eşitliğini nihayet görebilmek..." Meryem Uzerli, "Türkiye'de sevilen bir oyuncu olmak size neler hissettiriyor ve hayatınızda neleri değiştirdi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İnsanların yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Demek ki beni duygusal bir varlık olarak hissediyorlar. Daha büyük bir hediye olamaz. Bir sanatçı, bir insan için... Bu durum, bana kattığı mutluluk dışında çok bir şey değiştirmedi. Bunun dışında farklı ülkelere yaptığım iş seyahatlerim çoğaldı, yoğunluğum arttı."

Rolü alabilmek için 'ata biniyorum' dedim

Meryem Uzerli, sette yaşadığı en zor anları da anlattı:

"Bir keresinde sette çok ağır gülme krizine girdiğimiz bir olay olmuştu. Partnerim ve ben iki saat boyunca gülme krizine girdiğimiz için bir türlü planı çekememiştik. Başka bir anımda da ağlamam gereken bir sahnede ağlayamadım. Ağlamam için göz yakan bir krem sürmüştük. Krem o kadar etkiliydi ki çekimden sonra iki gün boyunca görmekte zorlandım. Bir keresinde de rolü alabilmek için herkese 'ata binebiliyorum' demiştim. Atlı sahnelerin çekim sırası geldiğinde ise korkudan sürekli ezberlediklerimi unutuyordum. Şimdi aklıma geldikçe bu olaya çok gülüyorum."

Hürriyet - Magazin Haberleri
İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Fırat Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı

İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Fırat Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı

 Sıla 22 ay sonra sahneye dönüyor

Sıla 22 ay sonra sahneye dönüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Vladimir Putin
Magazin Rüya Tabirleri Kubilay Aka Özge Özder
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Özge Özder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meryem Uzerli: Hayalim bahçeli ev - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:11:44. #1.12#