Meryem Sevilen 2020'ye hazır

19.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:18

Bir süre önce piyasaya sürdüğü 'Kibrit'isimli şarkısıyla 'tık'lanma rekoru kıran güzel sanatçı,hiç zaman kaybetmeden söz ve müziği kendisine ait 'Seviyorum'isimli şarkısının klibi için kamera karşına geçti. Bundan böyle kendisine ait eserler okuyacağını belirten güzel sanatçı,'Kliplerimi söz ve müziği bana ait şarkılara çekeceğim. Yeni projelerimle 2020'ye bomba gibi gireceğim.Müzik dünyasında fırtınalar estireceğim'diyor.

Kaynak: Bültenler